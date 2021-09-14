Англия

Матиас Погба рассказал о дальнейших карьерных планах своего звездного брата.

Накануне появилась информация о том, что французский полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба хочет продлить контракт с "красными дьяволами" из-за возвращения Криштиану Роналду на Олд Траффорд.

Однако, как сообщил брат француза Матиас, Поль еще не решил, подписывать ли новое соглашение с клубом из Манчестера.

"Поль ещё не решил, стоит ли ему оставаться в Манчестер Юнайтед. Это его решение, но сейчас он очень хорошо себя чувствует в клубе в этом сезоне. Посмотрим… Посмотрим, когда придет время решать", — цитирует Матиаса журналист Фабрицио Романо в своем twitter-аккаунте.

Стоит отметить, что Поль Погба в нынешнем сезоне провел 4 матча в составе Манчестер Юнайтед в АПЛ, отдав семь результативных передач.

Напомним, нынешний контракт Погба с клубом из Манчестера рассчитан до лета следующего года.