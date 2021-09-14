Англия

АПЛ составила топ лучших замен в истории турнира.

В истории английской Премьер-лиги было множество моментов, когда футболист выходил на замену, усиливал игру и забивал решающие мячи.

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Предлагаем посмотреть ролик о лучших заменах в истории АПЛ. В подборке вы увидите важнейший гол от Лаланы, взятие ворот от Эдина Джеко в памятной игре против КПР и другое.

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