Англия

Немецкий футболист пока еще не определился со своими планами на будущее.

Защитник лондонского Челси Антонио Рюдигер не торопится подписывать новое соглашение с "синими", сообщает Sport1.de.

По информации источника, 28-летний немец принял решение взять паузу в переговорах, чтобы оценить свои планы на будущее. Действующий контракт Рюдигера рассчитан до лета 2022 года.

Также отмечается, что футболист намерен зарабатывать в Лондоне около 12 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что к Рюдигеру проявляет интерес ПСЖ.