Немецкий футболист пока еще не определился со своими планами на будущее.
АНТОНИО РЮДИГЕР, GETTY IMAGES
11 сентября 2021, 11:21
Защитник лондонского Челси Антонио Рюдигер не торопится подписывать новое соглашение с "синими", сообщает Sport1.de.
По информации источника, 28-летний немец принял решение взять паузу в переговорах, чтобы оценить свои планы на будущее. Действующий контракт Рюдигера рассчитан до лета 2022 года.
Также отмечается, что футболист намерен зарабатывать в Лондоне около 12 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что к Рюдигеру проявляет интерес ПСЖ.