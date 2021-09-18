Футболист присоединился к новым одноклубникам.
Кайки, Манчестер Сити
18 сентября 2021, 18:40
В летнее трансферное окно Манчестер Сити подписал талантливого воспитанника Флуминенсе, однако планировал оставить его в аренде в родном клубе.
Однако, по всей видимости, Пеп Гвардиола рассчитывает 18-летнего вингера. Футболист провел первую тренировку за "горожан".
"Привет всем фанатам Сити. Очень рад быть тут и защищать цвета такого клуба. Клуба, который является чемпионом Англии. Я очень рад", — рассказал Кайки.
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