Англия

Футболист присоединился к новым одноклубникам.

В летнее трансферное окно Манчестер Сити подписал талантливого воспитанника Флуминенсе, однако планировал оставить его в аренде в родном клубе.

Однако, по всей видимости, Пеп Гвардиола рассчитывает 18-летнего вингера. Футболист провел первую тренировку за "горожан".

"Привет всем фанатам Сити. Очень рад быть тут и защищать цвета такого клуба. Клуба, который является чемпионом Англии. Я очень рад", — рассказал Кайки.

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