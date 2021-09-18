Англия

Завершились два поединка чемпионата Англии.

Арсенал в рамках поединка пятого тура чемпионата Англии отправился в гости к Бернли и добился минимальной победы.

Единственный гол в поединке забил Мартин Эдегор на исходе получаса игрового времени.

Бернли — Арсенал 0:1

Гол: Эдегор, 30

Бернли: Поуп — Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор — Гудмундссон (Корне, 57), Вествуд — Браунхилл, Вуд (Родригес, 82), Барнс (Выдра, 57), Макнил.

Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Габриэл, Уайт, Тирни (Нуну Тавареш, 78) — Сака, Партей (Мэйтленд-Найлз, 75), Эдегор — Смит-Роу (Локонга, 61), Пепе, Обамеянг.

Предупреждения: Барнс, Вествуд

Уотфорд, в свою очередь, играл на выезде против Норвича и добился уверенной победы со счетом 3:1 благодаря дублю Сарра и голу экс-нападающего Зари Бонавентуре.

Норвич — Уотфорд 1:3

Голы: Пукки, 35 — Бонавентуре, 17, Сарр, 63, 83