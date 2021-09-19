Англия

Испанский голкипер наконец-то выручил свою команду.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка пятого тура чемпионата Англии обыграл Вест Хэм на выезде со счетом 2:1.

В концовке матча Давид Де Хеа парировал удар марка Нобла с одиннадцатиметровой отметки и спас победу для своей команды.

Как сообщает Sky Sports, испанский голкипер парировал пенальти в АПЛ впервые за семь лет. Последний раз он делал это в октябре 2014 года.

Отметим, что за это время он пропустил 21 гол с одиннадцатиметровой отметки.

Напомним, что Криштиану Роналду забил во всех матчах за Манчестер Юнайтед после возвращения.