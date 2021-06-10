Прошедший сезон в английской Премьер-лиге подарил массу интереснейших матчей, красивых голов и выдающихся сэйвов.

Официальный Youtube-канал АПЛ представил подборку лучших спасений минувшего сезона, куда вошли сэйвы Де Хеа, Эдерсон, Уго Льорис, Джонстон, Лено, Меслье, Ареоля, Пикфорд, Джонстон, Менди.

Видео сэйвов:

Напомним, что ранее стал известен размер штрафа клубов АПЛ, которые собирались участвовать в Суперлиге.