Предлагаем вашему вниманию подборку самых ярких спасений в минувшего розыгрыше чемпионата Англии.
Де Хеа спасает свою команду, getty images
10 июня 2021, 00:55
Прошедший сезон в английской Премьер-лиге подарил массу интереснейших матчей, красивых голов и выдающихся сэйвов.
Официальный Youtube-канал АПЛ представил подборку лучших спасений минувшего сезона, куда вошли сэйвы Де Хеа, Эдерсон, Уго Льорис, Джонстон, Лено, Меслье, Ареоля, Пикфорд, Джонстон, Менди.
Видео сэйвов:
Напомним, что ранее стал известен размер штрафа клубов АПЛ, которые собирались участвовать в Суперлиге.