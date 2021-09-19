Англия

Украинский вингер "молотобойцев" заработал пенальти на последней минуте матча.

Завершился очередной поединок пятого тура английской Премьер-лиги, в котором Вест Хэм на своем поле не смог уйти от поражения от Манчестер Юнайтед. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу "красных дьяволов".

"Молотобойцы" открыли счет на 30-й минуте поединка, когда мяч после удара Саида Бенрахма попал в Рафаэля Варана и заскочил точно в ворота Давида Де Хеа. Однако спустя пять минут "красные дьяволы" отыгрались и восстановили равенство в счете — Криштиану Роналду пробил точно во вратаря после шикарной передачи Бруну Фернандеша — Лукаш Фабиански не смог зафиксировать мяч и португалец со второй попытки поразил ворота хозяев. Точку в матче и три очка для подопечных Оле-Гуннара Солскьяера принес вышедший на замену Джесси Лингард, поразивший ворота своей бывшей команды на 89-й минуте.

Также отметим, что на 68-й минуте на поле появился украинский вингер Андрей Ярмоленко, который вышел вместо Николы Влашича. На последней минуте компенсированного времени Ярмоленко заработал пенальти для своей команды, но вышедший на замену Марк Нобл не смог переиграть Де Хеа на линии ворот.

После пяти игр у Вест Хэма восемь очков и восьмое место в турнирной таблице АПЛ, а у МЮ 13 баллов и вторая строчка.

Вест Хэм — Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Бенрахма, 30 — Роналду, 35, Лингард, 89.

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Зума, Огбонна, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуэн (Нобл, 90+4), Бенрахма (Лансини, 88), Форнальс — Влашич (Ярмоленко, 68).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред (Матич, 88) — Гринвуд (Санчо, 73), Фернандеш, Погба (Лингард, 73) — Роналду.

На 90+5 минуте Марк Нобл (Вест Хэм) не реализовал пенальти (вратарь)