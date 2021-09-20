Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

Лестер в рамках пятого тура чемпионата Англии пожаловал в гости к Брайтону и потерпел поражение со счетом 1:2.

"Чайки" дважды поразили ворота соперника и только после этого гости включились. Варди отквитал один мяч, а затем "лисы" забили еще дважды, но те голы были отменены после просмотра VAR.

Обзор матча:

Брайтон — Лестер 2:1

Голы: Мопе, 35, Уэлбек, 50 — Варди, 61

Брайтон: Санчес — Даффи, Данк, Велтман, Кукурелья — Марч (Мвепу, 62), Лаллана, Биссума (Модер, 79) — Уэлбек (Берн, 70), Троссард, Мопе.

Лестер: Шмейхель — Рикарду Перейра, Вестергор, Сеюнджю, Бертран (Кастань, 68) — Ндиди, Тилеманс, Сумаре (Ихеаначо, 75) — Мэддисон (Лукман, 46), Барнс, Варди.

Предупреждения: Велтман, Санчес — Ндиди