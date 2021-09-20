Англия 20 сентября 2021, 21:00 Ярмоленко — о поражении от МЮ: Футбол — это не только победы Украинский вингер Вест Хэма высказался об упущенной возможности зацепиться за очки с манкунианцами. Андрей Ярмоленко и Криштиану Роналду, Getty Images 20 сентября 2021, 21:00 В рамках пятого тура английской Премьер-лиги Вест Хэм потерпел весьма обидное поражение от Манчестер Юнайтед, упустив возможность сравнять счет в компенсированное время из-за нереализованного пенальти в исполнении Марка Нобла. Нападающий "молотобойцев" Андрей Ярмоленко, который вышел на поле на 68-й минуте и заработал тот самый пенальти, поделился эмоциями от результата противостояния с "красными дьяволами". "Футбол — это не только победы. Нелегко принять поражение, но мы отдали все свои силы", — написал Ярмоленко в своем Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yarmolenko Andrey (@yarmolenkoandrey) Смотреть видео голов и обзор матча Вест Хэм — Манчестер Юнайтед вы можете на Football.ua. Люди Андрей Ярмоленко Команды Вест Хэм Манчестер Юнайтед Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте