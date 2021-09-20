Англия

Украинский вингер Вест Хэма высказался об упущенной возможности зацепиться за очки с манкунианцами.

В рамках пятого тура английской Премьер-лиги Вест Хэм потерпел весьма обидное поражение от Манчестер Юнайтед, упустив возможность сравнять счет в компенсированное время из-за нереализованного пенальти в исполнении Марка Нобла.

Нападающий "молотобойцев" Андрей Ярмоленко, который вышел на поле на 68-й минуте и заработал тот самый пенальти, поделился эмоциями от результата противостояния с "красными дьяволами".

"Футбол — это не только победы. Нелегко принять поражение, но мы отдали все свои силы", — написал Ярмоленко в своем Instagram.



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