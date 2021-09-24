Наставник остается на своем посту.
Уэйн Руни, getty images
24 сентября 2021, 01:26
Руководство Чемпионшипа сняло с Дерби Каунти 12 очков из-за введения внешнего управления в клуб. Мы уже рассказывали об этом подробнее.
Наставник Дерби Уэйн Руни признался, что несмотря на все финансовые проблемы он не планирует подавать в отставку.
"Я предан этому футбольному клубу. Я вырос в бедном районе Ливерпуля. Я знаю, насколько тяжелой может быть жизнь.
Каким бы я был человеком, если бы пошел и полежал на пляже несколько недель?", — цитирует Руни журналист Саймон Стоун.
Ранее на Football.ua вышел материал: "Трансферный бан, финансовые проблемы и психология "осажденной крепости": как Уэйну Руни спасти Дерби Каунти".
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