Французский хавбек может стать одноклубником Хамеса Родригеса.
Стивен Нзонзи, Getty Images
25 сентября 2021, 14:57
Центральный полузащитник Ромы Стивен Нзонзи близок к переходу в катарский Эр-Райан. Об этом сообщает журналист Никола Скира.
По информации источника, в последние несколько часов 32-летний француз приземлился в Катаре, чтобы провести завершающий этап переговоров для переезда в новый клуб.
Утверждается, что Нзонзи является приоритетом для главного тренера Эр-Райана Лорана Бланка, который лично настаивает на подписании французского хавбека.
В катарском клубе, который накануне оформил трансфер Хамеса Родригеса, уверены, что им также удастся успешно подписать и Стивена Нзонзи.