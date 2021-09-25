Англия

Французский хавбек может стать одноклубником Хамеса Родригеса.

Центральный полузащитник Ромы Стивен Нзонзи близок к переходу в катарский Эр-Райан. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, в последние несколько часов 32-летний француз приземлился в Катаре, чтобы провести завершающий этап переговоров для переезда в новый клуб.

Утверждается, что Нзонзи является приоритетом для главного тренера Эр-Райана Лорана Бланка, который лично настаивает на подписании французского хавбека.

В катарском клубе, который накануне оформил трансфер Хамеса Родригеса, уверены, что им также удастся успешно подписать и Стивена Нзонзи.