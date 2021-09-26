Англия

Форвард очередной раз вписал свое имя в историю клуба.

В рамках шестого раунда английской Премьер-лиги Лестер в домашних стенах сыграл вничью против Бернли (2:2).

В данном поединке произошла череда забавных моментов. На 12 минуте Джейми Варди отличился голами сначала в свои ворота, а затем на 37 и 85 забил два в чужие.

34-летний форвард вошел в историю "лис". Он стал первым футболистом Лестера, забившим в свои и в чужие ворота в одном поединке.

В текущем сезоне Варди в пяти матчах Премьер-лиги отметился тремя забитыми мячами.

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