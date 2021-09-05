Англия

Нападающий Тоттенхэма отметился солидным достижением.

В рамках поединка отборочного цикла к чемпионату мира-2022 года сборная Англии принимала на своем поле Андорру и добилась разгромной победы.

Один из голов на свой счет записал нападающий Тоттенхэма Харри Кейн. Для него это было 40 взятие ворот в футболке национальной команды.

Как сообщает Squawka, Кейн вышел на пятое место по голам за сборную Англии и делит его с Майклом Оуэном.

Выше в списке расположились Джимми Гривз (44), Гари Линикер (48), Бобби Чарльтон (49) и Уэйн Руни (53).

Напомним, что Харри Кейн может подписать новый контракт с Тоттенхэмом на сумасшедших условиях.