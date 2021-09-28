Англия

Состоялся заключительный матч шестого тура АПЛ.

В заключительном матче шестого тура английской Премьер-лиги Кристал Пэлас на своем поле упустил победу над Брайтоном. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт в самой концовке первого тайма, когда на первой компенсированной минуте Уилфрид Заа реализовал пенальти в ворота "чаек". Гости ответили тем же, только уже в добавленное время ко второму тайму — результативным ударом отметился Нил Мопе.

После шести туров у Брайтона 13 очков и шестое место в турнирной таблице АПЛ, а у Кристал Пэлас шесть баллов и 15-я строчка.

Кристал Пэлас — Брайтон 1:1

Гол: Заа, 45+1 (с пенальти) — Мопе, 90+5.

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Андерсен, Гуэхи, Митчелл — Галлахер, Миливоевич (Бентеке, 72), Макартур — Айю (Шлупп, 86), Заа, Эдуар (Куяте, 77).

Брайтон: Роберт Санчес — Даффи, Данк, Берн (Альсате, 46 (Модер, 65)) — Велтман, Гросс, Лаллана, Кукурелья — Троссард — Уэлбек (Конолли, 76), Мопе.

Предупреждения: Галлахер, Макартур — Лаллана, Кукурелья, Троссард, Роберт Санчес.