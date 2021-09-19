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Ливерпуль - Кристал Пэлас, getty images
19 сентября 2021, 00:15
В рамках пятого тура английской Премьер-лиги Ливерпуль в домашних стенах сумел переиграть Кристал Пэлас.
Подопечные Юргена Клоппа отправили в ворота соперника три безответных мяча, набрав три балла.
Обзор матча:
Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0
Голы: Мане, 43, Салах, 78, Кейта, 90
Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Конате, Цимикас, Хендерсон (Ориги, 88), Тиаго Алькантара (Кейта, 62), Фабиньо, Милнер, Салах, Мане, Диогу Жота (Джонс, 76).
Кристал Пэлас: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте (Олисе, 82), Макартур (Ридевалд, 65), Галлахер, Айю, Заа, Бентеке (Эдуар, 65).
Предупреждения: Хендерсон, Цимикас, Салах, Уорд.