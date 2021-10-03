В рамках седьмого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед потерял очки с обескровленным Эвертоном на Олд Траффорд.

Отсутствия Ришарлисона и Калверта-Льюина, являющихся главной атакующей силой "ирисок", не помешало коллективу Рафаэля Бенитеза навязать борьбу фавориту и набрать очки в данном противостоянии. Голом за МЮ отметился Антони Марсьяль, а за Эвертон - Андрос Таунсенд.

В концовке встречи "ириски" и вовсе могли претендовать на победный результат, но VAR отменил взятие ворот в исполнении Йери Мины из-за зафиксированного офсайда.

Обзор матча:

Манчестер Юнайтед 1-1 Эвертон
Голы: Марсьяль 43 — Таунсенд 65. 

Манчестер Юнайтед: Де Хея — Ван-Биссака, Линделеф, Варан, Шоу — Мактоминей, Фред (Погба, 70), Гринвуд, Фернандеш, Марсьяль (Санчо, 57) — Кавани (Роналду,57. 

Эвертон: Пикфорд — Годфри, Кин, Мина, Динь -  Дукуре, Аллан, Грей (Доббин, 90+2) — Гордон (Дэвис, 72), Таунсенд, Рондон. 

Предупреждения: Гринвуд -  Дукуре