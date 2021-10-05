Англия

Француз может перебраться в чемпионат Англии.

Французский полузащитник Рб Лейпцига Кристофер Нкунку может перебраться в Челси.

Нкунку перешел в Лейпциг и ПСЖ в 2019 году, где сумел раскрыться по новому. В трансфере 23-летнего футболиста заинтересован лично Томас Тухель, который работал с ним в парижском гранде.

Тем не менее, Челси придется выдержат конкуренцию за трансфер футболиста от таким клубов как Реал и Манчестер Сити, сообщает Fot Mercato.

Transfermarkt оценивает футболиста в 43 млн евро.

В нынешнем сезоне Нкунку сыграл в 10 матчах за РБ Лейпциг во всех турнирах, в которых сумел отличиться 9 голами.