Француз может перебраться в чемпионат Англии.
Кристофер Нкунку, Getty images
05 октября 2021, 12:53
Французский полузащитник Рб Лейпцига Кристофер Нкунку может перебраться в Челси.
Нкунку перешел в Лейпциг и ПСЖ в 2019 году, где сумел раскрыться по новому. В трансфере 23-летнего футболиста заинтересован лично Томас Тухель, который работал с ним в парижском гранде.
Тем не менее, Челси придется выдержат конкуренцию за трансфер футболиста от таким клубов как Реал и Манчестер Сити, сообщает Fot Mercato.
Transfermarkt оценивает футболиста в 43 млн евро.
В нынешнем сезоне Нкунку сыграл в 10 матчах за РБ Лейпциг во всех турнирах, в которых сумел отличиться 9 голами.