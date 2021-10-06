Англия

Большие деньги могут прийти в стан "сорок" уже в течение суток.

Многие уже успели позабыть о том, что в сентябре 2020 года Ньюкасл Юнайтед мог пополнить ряд самых богатых клубов мира. Футбольный клуб из АПЛ отчаянно пытался приобрести Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), который возглавляет наследный принц Мохаммед бин Салман.

Напомним, что примерно год назад богатые акционеры согласовали с владельцем "сорок" Майком Эшли сделку на сумму в 300 миллионов фунтов, однако продажу Ньюкасла заблокировало руководство Премьер-лиги на основе теста владельца: в АПЛ были не уверены, что PIF является независимым и автономным от правительства Саудовской Аравии. Также повлиял конфликт, основанный на транслировании пиратского контента на территории государства.

Впрочем, как сообщает The Times, о поглощении Ньюкасл Юнайтед при поддержке Саудовской Аравии должно быть объявлено в ближайшее время после того, как государство Персидского залива сняло четырехлетний запрет на катарскую телекомпанию beIN Sports — официального транслятора матчей АПЛ в странах Среднего Востока и Африки.

По информации источника, сделка может быть заключена в ближайшие 24 часа с одобрения Премьер-лиги. Правительство Саудовской Аравии пообещало закрыть все пиратские сайты, в то время как beIN Sports станет официальным транслятором Премьер-лиги на Ближнем Востоке.

Отметим, что в случае успешного завершения сделки акции Ньюкасла перейдут во владение инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), совокупные активы которого составляют примерно 430 миллиардов долларов США.

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