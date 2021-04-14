Италия

Камерунский центрбек станет свободным агентом в конце сезона.

Центральный защитник Николя Нкулу на правах свободного агента покинет Торино в конце текущего сезона ввиду своего истекающего контракта. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в подписании 31-летнего центрбека заинтересованы как минимум два клуба, в числе которых оказались английский Лидс Юнайтед и испанский Реал Бетис.

Ранее появлялась информация, что главный тренер "павлинов" Марсело Бьелса хочет заполучить Нкулу любой ценой, при этом представители футболиста сейчас тщательно рассматриваются имеющиеся предложения.

В текущем сезоне Николя Нкулу провел в футболке туринского клуба 13 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться единственным взятием ворот.

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