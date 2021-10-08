Англия

Именитый наставник может вернуться к тренерской работе.

Новое руководство Ньюкасла после покупки клуба инвестиционным фондом из Саудовской Аравии рассматривает Конте в качестве основного преемника Стива Брюса.

Экс-наставник Ювентуса, Интера и Челси видится основным кандидатом на эту должность, несмотря на слухи о том, что Джеррард и Лэмпард входят в шорт-лист кандидатов.

Ожидается, что Конте согласится на данное предложение, так как находится без клуба после того, как покинул Интер перед стартом сезона 2021/22 и его привлекают подобные проекты, сообщает Gazzetta dello Sport.

В настоящее время итальянский специалист работает экспертом на телевидении.

Ранее, наставник "сорок" Стив Брюс высказался о смене владельцев клуба.