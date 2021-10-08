Новые владельцы "сорок", скорее всего, заменят нынешнего наставника — Стива Брюса.
Фрэнк Лампард, Getty Images
08 октября 2021, 13:57
Новое руководство Ньюкасла после покупки английского клуба инвестиционным фондом Саудовской Аравии в скором времени может сменить главного тренера "сорок", сообщает The Telegraph.
По информации источника, на замену нынешнему наставнику Стиву Брюсу рассматриваются два перспективных англичанина — Стивен Джеррард, который возглавляет шотландский Рейнджерс, а также бывший коуч Челси Фрэнк Лампард.
После семи туров Ньюкасл занимает предпоследнее, 19 место в турнирной таблице АПЛ.
Ранее Брюс уже успел успел высказаться на тему своего возможного увольнения.