Англия

Стив Брюс отреагировал на покупку клуба представителями из Саудовской Аравии.

Главный тренер Ньюкасла Стив Брюс отреагировал на покупку английского клуба представителями из Саудовской Аравии, которая была официально подтверждена вчера.

В настоящий момент на счету 60-летнего англичанина 999 матчей в тренерской карьере и первый матч с новыми владельцами станет 1000. Это будет игра АПЛ против Тоттенхэма, которая пройдет 17 октября.

"Я бы хотел продолжить работу, получить шанс показать свои навыки новым владельцам. Тем не менее нужно оставаться реалистом: они могут захотеть назначить нового тренера с самого начала. Обычно новые владельцы так и поступают. Я уже давно в футболе и знаю о чем говорю.

Решение зависит не от меня, но я приму это и приму то, что будет дальше. Мне нужно дождаться разговора с руководством. Если я в Ньюкасле не дойду до 1000 матчей за карьеру, то можно будет сказать, что такое могло случиться лишь со мной. Но я не думаю, что это будет жестоко. Это просто футбол.

Дело не во мне. Я с первого дня говорил, что покупка клуба – лучшее, что могло с ним произойти. Если этот прекрасный клуб сделает шаг вперед, я буду только рад. Я надеюсь, что начинается новая эпоха, и нельзя не быть взволнованным, читая, сколько у саудовцев денег", — приводит слова Брюса The Telegraph.

После семи игр у "сорок" лишь три набранных очка после трех ничейных результатов и четырех поражений. Все это оставляет Ньюкасл на 19 месте в турнирной таблице АПЛ.

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