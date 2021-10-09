Англия

В ближайшее время должно пройти экстренное собрание.

В английской Премьер-лиге назревает серьезный скандал — представители элитного дивизиона недовольны новым владельцем Ньюкасла.

Как сообщает издание The Guardian, клубы АПЛ негативно относятся к тому факту, что Ньюкаслом завладел консорциум, который связан с Махаммедом Бен Салманом.

Источник утверждает, что клубы Премьер-лиги требуют экстренное собрание — они недовольны тем, что бренд АПЛ может пострадать из-за нового владельца, который является наследным принцем Саудовской Аравии, хоть лига и получила все гарантии того, что Королевство Саудовской Аравии не будет контролировать клуб.

Отдельного внимания достоин тот факт, что принц по информации СМИ замешан в убийстве журналиста, который критиковал его режим. Люди Бен Салмана напали на журналиста Джамала Хашшоги в посольстве Саудовской Аравии в Турции и убили его.

После этого журналист был обезглавлен и расчленен, а его останки со временем вынесены из посольства. Посольство Саудовской Аравии не пускало туда полицию, пока не удалило все следы.

Из-за нашумевшего дела даже были казнены несколько человек, но наследный принц отрицает свою причастность к случившемуся.

Напомним, что Лэмпард и Джеррард претендуют на пост главного тренера Ньюкасла.