В ближайшее время должно пройти экстренное собрание.
Махаммед Бен Салман, getty images
09 октября 2021, 01:55
В английской Премьер-лиге назревает серьезный скандал — представители элитного дивизиона недовольны новым владельцем Ньюкасла.
Как сообщает издание The Guardian, клубы АПЛ негативно относятся к тому факту, что Ньюкаслом завладел консорциум, который связан с Махаммедом Бен Салманом.
Источник утверждает, что клубы Премьер-лиги требуют экстренное собрание — они недовольны тем, что бренд АПЛ может пострадать из-за нового владельца, который является наследным принцем Саудовской Аравии, хоть лига и получила все гарантии того, что Королевство Саудовской Аравии не будет контролировать клуб.
Отдельного внимания достоин тот факт, что принц по информации СМИ замешан в убийстве журналиста, который критиковал его режим. Люди Бен Салмана напали на журналиста Джамала Хашшоги в посольстве Саудовской Аравии в Турции и убили его.
После этого журналист был обезглавлен и расчленен, а его останки со временем вынесены из посольства. Посольство Саудовской Аравии не пускало туда полицию, пока не удалило все следы.
Из-за нашумевшего дела даже были казнены несколько человек, но наследный принц отрицает свою причастность к случившемуся.
Напомним, что Лэмпард и Джеррард претендуют на пост главного тренера Ньюкасла.