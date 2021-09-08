Тесты

В день рождения португальского футболиста мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Профессионпльная карьера португальского атакующего полузащитника началась в Италии, однако как бомбардир он раскрылся после возвращения на родину. Если в Новаре Фернандеш забил 4 мяча в 23-х матчах, Удинезе — 11 в 95-ти, а в Сампдории — 5 в 35-ти, то в Спортинге Л показатели совсем иные — 64 в 137-ми.

Не затерялся Бруну и после перехода в Манчестер Юнайтед, в минувшем сезоне уступив в гонке бомбардиров АПЛ лишь таким признанным голеадорам, как Харри Кейн и Мохамед Салах.

В сборной показатели Бруну Фернандеша скромнее, но представить нынешнюю национальную португальскую команду сложно.

В честь 27-го дня рождения Фернандеша предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

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