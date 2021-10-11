Англия

Египтянин имеет все шансы покинуть команду уже следующим летом.

Египетский нападающий английского Ливерпуля Мохаммед Салах уже далеко не первый сезон находится в отменной результативной форме, в новом футбольном году забив уже девять мечей и отдав три голевые передачи всего в девяти сыгранных матчах.

Однако, максимально остро для "красных" стоит вопрос о продлении контракта с 29-летним исполнителем, так как уже следующим летом Ливерпуль будет иметь последнюю возможность продать его за внушительные деньги, в условиях завершающегося годом позднее соглашения.

К несчастью для боссов Ливерпуля, сам футболист, по всей видимости, не настроен идти на уступки команды, и продолжает настаивать на повышении своей зарплаты, которая на данный момент составляет 12 млн евро за сезон.

Поскольку запас времени у английской команды еще имеется, то она попытается сделать еще не одну попытку свести к положительному для себя исходу переговоры с футболистом, однако на данный момент они скорее находятся в замороженном состоянии.

Напомним, что недавно стало известно о том, что Мохаммед Салах попал в перечень номинантов на престижную награду — Золотой мяч.