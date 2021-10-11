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Испания - Франция, getty images
11 октября 2021, 00:16
Сборная Франции в рамках финального поединка Лиги наций играла против Испании и добилась волевой победы.
Оярсабаль вывел испанцев вперед в середине второго тайма, но Бензема быстро восстановил паритет, а гол Мбаппе ближе к концу встречи принес французам победу.
Обзор матча:
Испания — Франция 1:2
Голы: Оярсабаль, 64 — Бензема, 66, Мбаппе, 80
Испания: Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Гарсия, Алонсо — Гави (Коке, 75), Бускетс, Родри (Форнальс, 84) — Ф. Торрес (Мерино, 84), Сарабия (Пино, 61), Оярсабаль.
Франция: Льорис — Кимпембе, Варан (Упамекано, 42), Кунде — Павар (Дюбуа, 79), Погба, Тчуамени, Т. Эрнандес — Гризманн (Верету, 90+2) — Бензема, Мбаппе.
Предупреждения: Ляпорт — Погба, Кунде, Мбаппе.