Англия

Бывший тренер Шахтера входит в число претендентов на место в стане "сорок".

Ньюкасл после перехода во владение концерна из Саудовской Аравии стали связывать со сменой главного тренера.

Как сообщает издание Marca, в число претендентов на место тренера в стане "сорок" претендует Паулу Фонсека.

Источник утверждает, что также среди кандидатов на место в Ньюкасле есть Брендан Роджерс и Энди Хау, которые показывали хорошие результаты в АПЛ.

Напомним, что по другой информации Лэмпард и Джеррард претендуют на пост главного тренера Ньюкасла.