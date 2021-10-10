Бывший тренер Шахтера входит в число претендентов на место в стане "сорок".
Паулу Фонсека, getty images
10 октября 2021, 19:20
Ньюкасл после перехода во владение концерна из Саудовской Аравии стали связывать со сменой главного тренера.
Как сообщает издание Marca, в число претендентов на место тренера в стане "сорок" претендует Паулу Фонсека.
Источник утверждает, что также среди кандидатов на место в Ньюкасле есть Брендан Роджерс и Энди Хау, которые показывали хорошие результаты в АПЛ.
Напомним, что по другой информации Лэмпард и Джеррард претендуют на пост главного тренера Ньюкасла.