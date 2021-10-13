Французский полузащитник может перебраться в АПЛ.
Адриен Рабио, getty images
13 октября 2021, 22:32
Ньюкасл после перехода в собственность концерна из Саудовской Аравии стал куда более серьезным игроком на трансферном рынке.
Как сообщает издание Calciomercato, "сороки" уже обратили свое внимание на полузащитника Ювентуса Адриена Рабио.
В текущем сезоне французский полузащитник провел семь поединков на клубном уровне, отметившись результативной передачей.
Напомним, что Рабио сдал положительный тест на COVID-19 накануне финала Лиги наций.