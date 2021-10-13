Англия

Французский полузащитник может перебраться в АПЛ.

Ньюкасл после перехода в собственность концерна из Саудовской Аравии стал куда более серьезным игроком на трансферном рынке.

Как сообщает издание Calciomercato, "сороки" уже обратили свое внимание на полузащитника Ювентуса Адриена Рабио.

В текущем сезоне французский полузащитник провел семь поединков на клубном уровне, отметившись результативной передачей.

Напомним, что Рабио сдал положительный тест на COVID-19 накануне финала Лиги наций.