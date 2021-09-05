ЧМ-2022. Отбор
Полузащитник сборной Франции поделился эмоциями от игры на НСК Олимпийский.
Адриен Рабио, Getty Images
05 сентября 2021, 06:55
Сборная Франции в рамках пятого тура квалификации на чемпионат мира-2022 вновь не смогла обыграть Украину, завершив игру против коллектива Александра Петраков вничью (1:1).
Украина — Франция 1:1 Видео голов и обзор матча
После финального свистка, полузащитник "Les Bleus" Адриен Рабио прокомментировал значение результата данного поединка для его команды.
"Нас не устраивает ничья против Украины, но я бы не спешил называть это катастрофой, так как мы все еще находимся на очень хорошей позиции в турнирной таблице нашей группы.
Во вторник нам предстоит обыграть Финляндию, для чего мы должны приложить куда больше усилий, чем сегодня. Создавать моменты и их реализовывать.
Украина сумела построить против нас очень компактный блок, который отлично справлялся с работой в обороне. У них очень сплоченная команда, которая не оставляет свободного места на поле. Впрочем, мы все равно могли уйти с поля победителями, были шансы, но мы так и не забили в хороших ситуациях", — подытожил футболист.
В следующем туре сборная Франции на своем поле будет принимать Финляндию.