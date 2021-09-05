ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник сборной Франции поделился эмоциями от игры на НСК Олимпийский.

Сборная Франции в рамках пятого тура квалификации на чемпионат мира-2022 вновь не смогла обыграть Украину, завершив игру против коллектива Александра Петраков вничью (1:1).

Украина — Франция 1:1 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, полузащитник "Les Bleus" Адриен Рабио прокомментировал значение результата данного поединка для его команды.

"Нас не устраивает ничья против Украины, но я бы не спешил называть это катастрофой, так как мы все еще находимся на очень хорошей позиции в турнирной таблице нашей группы.

Во вторник нам предстоит обыграть Финляндию, для чего мы должны приложить куда больше усилий, чем сегодня. Создавать моменты и их реализовывать.

Украина сумела построить против нас очень компактный блок, который отлично справлялся с работой в обороне. У них очень сплоченная команда, которая не оставляет свободного места на поле. Впрочем, мы все равно могли уйти с поля победителями, были шансы, но мы так и не забили в хороших ситуациях", — подытожил футболист.

В следующем туре сборная Франции на своем поле будет принимать Финляндию.