Лига наций

Дешам не сможет вызвать кого-то на замену отправившемуся в карантин футболисту.

Уже в скором времени нас ожидает решающий поединок в битве за главный трофей Лиги наций УЕФА, в котором будут принимать участие сборные Испании и Франции.

Накануне ключевой дуэли турнира, которая пройдет на поле миланского стадиона Джузеппе Меацца, из лагеря "Les Bleus" поступила тревожная информация.

Полузащитник команды Дидье Дешама Адриен Рабио, который провел на поле 75 минут в полуфинальном поединке против сборной Бельгии (3:2), получил положительный результат тестирования на COVID-19, в результате чего вынужденно отправился на самоизоляцию.

Согласно регламенту, тренерский штаб сборной Франции не сможет вызвать дополнительного футболиста в свою обойму, поэтому к финальному матчу Лиги наций команда будет готовиться группой в составе 21 футболиста.

Напомним, что матч Испания — Франция состоится 10 октября, начало в 21:45 по киевскому времени.