Французский полузащитник может перебраться в АПЛ.
Набиль Фекир, getty images
14 октября 2021, 18:32
Ньюкасл после покупки новыми владельцами активно анализирует рынок в поиске звездных футболистов на ближайшие годы.
Как сообщает издание Foot Mercato, "сороки" вступили в переговоры по покупке полузащитника Бетиса Набиля Фекира.
В текущем сезоне полузащитник провел 10 поединков в футболке "зелено-белых", отличившись двумя голами и двумя ассистами.
Напомним, что на футболиста также претендует другой представитель элитного дивизиона чемпионата Англии — Арсенал.