Англия

Французский полузащитник может перебраться в АПЛ.

Ньюкасл после покупки новыми владельцами активно анализирует рынок в поиске звездных футболистов на ближайшие годы.

Как сообщает издание Foot Mercato, "сороки" вступили в переговоры по покупке полузащитника Бетиса Набиля Фекира.

В текущем сезоне полузащитник провел 10 поединков в футболке "зелено-белых", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Напомним, что на футболиста также претендует другой представитель элитного дивизиона чемпионата Англии — Арсенал.