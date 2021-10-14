Англия

Французский полузащитник может перебраться в АПЛ.

Арсенал не перестает работать над усилением состава, ведь результаты команды оставляют желать лучшего.

Как сообщает издание todofichajes, "канониры" не оставили надежд подписать полузащитника Бетиса Набиля Фекира.

В текущем сезоне полузащитник провел 10 поединков в футболке "зелено-белых", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Напомним, что на футболиста также претендует другой представитель элитного дивизиона чемпионата Англии — Эвертон.