Французский полузащитник может перебраться в АПЛ.
Набиль Фекир, getty images
14 октября 2021, 00:04
Арсенал не перестает работать над усилением состава, ведь результаты команды оставляют желать лучшего.
Как сообщает издание todofichajes, "канониры" не оставили надежд подписать полузащитника Бетиса Набиля Фекира.
В текущем сезоне полузащитник провел 10 поединков в футболке "зелено-белых", отличившись двумя голами и двумя ассистами.
Напомним, что на футболиста также претендует другой представитель элитного дивизиона чемпионата Англии — Эвертон.