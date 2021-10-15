Англия

Главный тренер "горожан" дал комментарий перед матчем АПЛ.

Манчестер Сити в рамках поединка элитного дивизиона чемпионата Англии сыграет против Бернли.

Главный тренер "горожан" рад, что теперь он может рассчитывать на Зинченко и Гюндогана.

"Зинченко вернулся, Гюндоган вернулся. Я думаю, что все в порядке. Зинченко и Гюндоган тренировались, и мы очень рады, что они вернулись", — приводит слова испанца официальный сайт "горожан".

Отметим, что Зичненко восстанавливался после травмы икроножной мышцы, которую он получил в игре против Лейпцига.

Напомним, что матч восьмого тура АПЛ Манчестер Сити против Бернли состоится завтра, 16 октября, в 17:00 по киевскому времени.