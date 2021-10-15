Англия

Испанский футболист будет восстанавливаться после повреждения.

Вингер Манчестер Сити Ферран Торрес получил повреждение в расположении национальной сборной Испании.

После медицинского обследования в Манчестер Сити был продиагностирован перелом плюсневой кости.

По словам главного тренер "горожан" Хосепа Гвардиолы, Ферран Торрес пробудет в лазарете от 2,5 до 3 месяцев, а значит в этом году больше не сыграет.

В текущем сезоне Торрес принял участие в шести матчах за Манчестер Сити, забив два мяча и отдав голевую передачу.

Напомним, что Хосеп Гвардиола рад тому, что в общую группу вернулись Александр Зинченко и Илкай Гюндоган.