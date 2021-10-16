Англия

Норвежец хотел бы сохранить хавбека в команде.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал выступления полузащитника Джесси Лингарда и заявил о желании продлить с ним контракт.

"Джесси выдал хороший старт сезона. Он выходил на замену и забил несколько голов, это для нас очень важно.

Мы хотим продлить с ним контракт, он – важный игрок для нас. Все зависит от него, возможно и от меня. Ему нужно давать больше игрового времени, потому что он этого заслуживает.

Надеюсь, что скоро договоримся с Джесси, потому что мы его очень ценим", – рассказал Солскьяер в интервью Evening Standard.

Действующий контракт Лингарда с Манчестер Юнайтед рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 6 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись двумя голами и одним ассистом.