Англия

"Красные" работают над возможностью подписания итальянца.

Полузащитник Интера Николо Барелла попал в сферу интересов Ливерпуля, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Английский клуб заинтересован в подписании центрального хавбека и уже обращался к представителям Интера относительно возможного трансфера.

Барелла не может договориться о новом контракте с Интером, чем хотят воспользоваться другие клубы. Интерес к 24-летнему игроку также проявляют Атлетико и ПСЖ.

Действующий контракт Бареллы с миланским клубом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 9 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись одним голом и пятью ассистами.