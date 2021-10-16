"Красные" работают над возможностью подписания итальянца.
Николо Барелла, Getty Images
16 октября 2021, 13:22
Полузащитник Интера Николо Барелла попал в сферу интересов Ливерпуля, сообщает издание Gazzetta dello Sport.
Английский клуб заинтересован в подписании центрального хавбека и уже обращался к представителям Интера относительно возможного трансфера.
Барелла не может договориться о новом контракте с Интером, чем хотят воспользоваться другие клубы. Интерес к 24-летнему игроку также проявляют Атлетико и ПСЖ.
Действующий контракт Бареллы с миланским клубом рассчитан до июня 2024 года.
В текущем сезоне полузащитник провел 9 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись одним голом и пятью ассистами.