Италия

За ситуацией вокруг хавбека следят Атлетико и ПСЖ.

Интер далек от достижения договоренности о новом контракте с полузащитником Николо Бареллой, сообщает издание Corriere dello Sport.

Стороны провели первые переговоры и не могут сойтись относительно размером зарплаты. Агент футболиста требует около 6 млн евро в год, тогда как миланский клуб готов предложить ему лишь 4-4,5 млн евро.

Этой ситуацией готовы воспользоваться Атлетико и ПСЖ, которые следят за ситуацией вокруг 24-летнего игрока.

Действующий контракт Бареллы с Интером рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 9 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись одним голом и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Интер планирует продлить контракт с полузащитником Марцело Брозовичем.