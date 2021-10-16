Англия

Немец поделился впечатлениями после поединка АПЛ.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу над Уотфордом (5:0) в 8-м туре английской Премьер-лиги.

"Очень хорошо! Не могу сказать по-другому. После международного перерыва очень сложно найти правильный ритм, но ребята очень хорошо сыграли, несмотря на единственную тренировку накануне.

У Уотфорда были свои идеи, но мы не дали им сыграть. Голы были великолепными, отличные самоотдача, энергия, характер.

Выступление Салаха было великолепным сегодня. Он отдал отличный ассист в первом голе, и второй гол был особенным. Он – топ-игрок. Кто сейчас лучше него? Достижения Месси и Роналду в мировом футболе неоспоримы. Но на данный момент Салах – лучший", – рассказал Клопп в интервью BT Sport.

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