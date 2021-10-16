Англия

Наставник Уотфорда прокомментировал разгромное поражение своей команды.

Главный тренер Уотфорда Клаудио Раньери прокомментировал поражение своей команды в матче против Ливерпуля (0:5).

"Мы дали Ливерпулю создать слишком много моментов. Очевидно, что они — выдающаяся команда. Нам предстоит много работы, я видел как положительные, так и негативные стороны поединка. Однако, теперь я лучше знаю ребят.

Мы сделали все, что смогли. Думаю, парни немного переволновались из-за смены тренера. Скоро они узнают меня получше и мы будем прогрессировать",- резюмировал наставник "шершней".

Напомним, Раньери возглавил Уотфорд в период международной паузы, сменив Хиско Муньоса на посту главного тренера.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Уотфорд — Ливерпуль (0:5).