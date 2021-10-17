Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.
Эвертон – Вест Хэм, Getty Images
17 октября 2021, 21:57
Вест Хэм одержал минимальную победу над Эвертоном в матче 8-го тура английской Премьер-лиги. Голом в составе "молотобойцев" отличился защитник Анджело Огбонна.
На данный момент команды делят между собой седьмую строчку в турнирной таблице, набрав по 14 очков.
Эвертон – Вест Хэм 0:1
Гол: Огбонна, 74.
Эвертон: Пикфорд – Коулман, Годфри, Кин, Динь – Таунсенд, Дукуре, Аллан, Ивоби (Гордон 79) – Грэй – Рондон.
Вест Хэм: Фабиански – Крессвелл, Огбонна, Зума, Джонсон – Соучек (Доусон 79), Райс – Форнальс, Бенрахма (Лансини 87), Боуэн (Ярмоленко 90+4) – Антонио.
Предупреждения: Антонио, 9, Форнальс, 31.