Англия

"Сороки" не перестают рассматривать варианты на пост главного тренера.

Ньюкасл после покупки владельцами из Саудовской Аравии продолжает поиски нового главного тренера.

Как сообщает The Times, список интересов "сорок" пополнился двумя новыми специалистами — Унаи Эмери из Вильярреала и Роберто Мартинесом из сборной Бельгии.

Отметим, что экс-тренер Арсенала в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы с Вильярреалом, а тренер сборной Бельгии совсем недавно занял четвертое место в финальной части Лиги Наций.

Напомним, что среди кандидатов на пост тренера Ньюкасла есть также нынешний наставник Ромы Жозе Моуриньо.