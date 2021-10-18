Ньюкасл после покупки владельцами из Саудовской Аравии продолжает поиски нового главного тренера.

Как сообщает The Times, список интересов "сорок" пополнился двумя новыми специалистами — Унаи Эмери из Вильярреала и Роберто Мартинесом из сборной Бельгии.

Отметим, что экс-тренер Арсенала в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы с Вильярреалом, а тренер сборной Бельгии совсем недавно занял четвертое место в финальной части Лиги Наций.

Напомним, что среди кандидатов на пост тренера Ньюкасла есть также нынешний наставник Ромы Жозе Моуриньо.