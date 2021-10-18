"Сороки" не перестают рассматривать варианты на пост главного тренера.
Унаи Эмери, getty images
18 октября 2021, 21:10
Ньюкасл после покупки владельцами из Саудовской Аравии продолжает поиски нового главного тренера.
Как сообщает The Times, список интересов "сорок" пополнился двумя новыми специалистами — Унаи Эмери из Вильярреала и Роберто Мартинесом из сборной Бельгии.
Отметим, что экс-тренер Арсенала в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы с Вильярреалом, а тренер сборной Бельгии совсем недавно занял четвертое место в финальной части Лиги Наций.
Напомним, что среди кандидатов на пост тренера Ньюкасла есть также нынешний наставник Ромы Жозе Моуриньо.