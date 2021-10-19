Англия

"Горожане" установили ценник на английского вингера.

Манчестер Сити готов расстаться с полузащитником Рахимом Стерлингом и определился с его стоимость.

В подписании Стерлинга заинтересована Барселона, которая хочет заполучить его в январе или следующим летом. Как сообщает издание Marca, Сити намерен выручить за английского вингера не менее 80 миллионов евро.

Действующий контракт Стерлинга с клубом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 11 поединков в футболке "горожан", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее Стерлинг заявлял, что хотел бы попробовать себя в другом чемпионате.