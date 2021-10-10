Испания

"Сине-гранатовые" ищут замену французу.

Каталонская Барселона рассчитывает арендовать вингера Манчестер Сити и сборной Англии Рахима Стерлинга.

Все зависит от того, уйдет ли вингер Барселоны Усамн Дембеле, контракт которого завершается уже летом 2022 года.

Руководство клуба предложило Дембеле продлить контракт до 2025 года с понижением зарплаты, однако реакция француза пока была негативна.

Более того, если Усман не продлит соглашение, то он не будет попадать в заявку клуба на игры. Переговоры с Манчестер Сити по Стерлингу уже идут.

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