"Сине-гранатовые" ищут замену французу.
Рахим Стерлинг, getty images
10 октября 2021, 16:58
Каталонская Барселона рассчитывает арендовать вингера Манчестер Сити и сборной Англии Рахима Стерлинга.
Все зависит от того, уйдет ли вингер Барселоны Усамн Дембеле, контракт которого завершается уже летом 2022 года.
Руководство клуба предложило Дембеле продлить контракт до 2025 года с понижением зарплаты, однако реакция француза пока была негативна.
Более того, если Усман не продлит соглашение, то он не будет попадать в заявку клуба на игры. Переговоры с Манчестер Сити по Стерлингу уже идут.
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