Англия

Нидерландец поделился мнением о своей физической форме.

Защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк рассказал о своих выступлениях после того, как он восстановился после тяжелой травмы колена.

"Знаю, что нахожусь под пристальным вниманием. Сейчас даже больше, чем раньше, но я об этом не думаю. Я чувствую, что становлюсь лучше. Мне еще предстоит много работать, но не другим судить об этом. Могу лишь стараться показывать свою лучшую игру в каждом матче.

Все знают, насколько сложно возвращаться после травмы колена. Не думаю, что есть много примеров игроков, которые после разрыва крестообразных связок и сложной травмы колена уже через год показывали свой лучший футбол.

Единственное, что остается, – играть, становиться лучше и увереннее, возвращаться к нормальному состоянию", – рассказал Ван Дейк в интервью BBC.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 9 поединков в футболке "красных", отличившись одним ассистом.