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Вирджил ван Дейк, ФК Ливерпуль
13 августа 2021, 12:42
Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк продлил контракт с Ливерпулем, сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение рассчитано на четыре года, до лета 2025.
Большую часть минувшего сезона ван Дейк пропустил из-за тяжелой травмы. На его счету лишь 7 матчей и один гол.
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