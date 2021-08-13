Англия

Центрбек останется играть на Энфилде.

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк продлил контракт с Ливерпулем, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано на четыре года, до лета 2025.

Большую часть минувшего сезона ван Дейк пропустил из-за тяжелой травмы. На его счету лишь 7 матчей и один гол.

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