Англия

Француз прокомментировал результат команды в лондонском дерби.

Нападающий Арсенала Александр Ляказетт поделился своим мнением о ничьей с Кристал Пэлас (2:2) в 8-м туре АПЛ.

Французский форвард забил на пятой компенсированной минуте и помог своей команде избежать поражения.

"Для нас главным было не проиграть. Мы хотели победить, начали хорошо, но потом перестали играть. Думаю, над этим нужно работать в будущем.

Это был мой первый гол в сезоне [АПЛ]. Знаю, что мне нужно тяжело работать, чтобы получать игровое время. Пытаюсь получать как можно больше удовольствия от игры на поле.

Артета говорил, что болельщики нас поддерживают, когда мы хорошо выступаем. Когда фаны нас поддерживают, это придает игрокам дополнительную энергию.

Мы показали, что у нас есть характер. Даже когда мы проигрываем, мы не сдаемся", – рассказал Ляказетт в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 5 поединков в футболке "канониров", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Арсенал готов обменять Ляказетта на нападающего Реала Гарета Бэйла.