Англия

Наставник Арсенала рассказал, что не получилось у его команды в минувшем поединке АПЛ.

В рамках восьмого тура английской Премьер-лиги Арсенал спас ничью с Кристал Пэлас благодаря голу Александра Ляказетта в компенсированное ко второму тайму время.

Главный тренер "канониров" Микель Артета поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"У нас не было нужного контроля мяча, мы начали слишком легко отдавать его сопернику. У нас не было никаких последовательностей в наших передачах. Мы хотели атаковать в один или два пасса, а расстояния были слишком большими".

"Думаю, мы немного притормозили, начали что-то защищать, не двигались достаточно плавно и не принимали правильные решения, больше играли вперед и были слишком амбициозны, чтобы забить второй мяч".

"Тем не менее, эти парни продолжали верить, они всегда верят, и они никогда не сдавались. Мы забили один, и я думаю, что нам следовало забить еще один или два мяча", — приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

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