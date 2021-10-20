Англия

Лондонский клуб нацелился на бразильского голкипера.

Голкипер Барселоны Нето попал в сферу интересов Вест Хэма, сообщает издание Sport.

"Молотобойцы" планируют укрепить вратарскую позицию в январе и попытаются подписать бразильца. Барселона готова отпустить 32-летнего стража ворот на правах аренды, если клуб согласиться выкупить его следующим летом.

Действующий контракт Нето с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне вратарь провел два поединка в составе "сине-гранатовых", пропустив три гола.