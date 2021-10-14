Президент клуба не жалует бразильского футболиста.
Филиппе Коутиньо, getty images
14 октября 2021, 19:58
Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо может покинуть свой клуб уже зимой — в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает El Chiringuito, президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта хочет, чтобы бразилец ушел из команды уже зимой.
Отметим, что интерес к полузащитника проявляет сразу несколько представителей чемпионата Англии — Ньюкасл и Ливерпуль.
Напомним, что совсем недавно Филиппе Коутиньо сыграл за Барселону в рамках товарищеского поединка и отметился голом.