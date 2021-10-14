Испания

Президент клуба не жалует бразильского футболиста.

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо может покинуть свой клуб уже зимой — в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает El Chiringuito, президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта хочет, чтобы бразилец ушел из команды уже зимой.

Отметим, что интерес к полузащитника проявляет сразу несколько представителей чемпионата Англии — Ньюкасл и Ливерпуль.

Напомним, что совсем недавно Филиппе Коутиньо сыграл за Барселону в рамках товарищеского поединка и отметился голом.